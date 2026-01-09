ガールズグループT-ARA出身のヒョミンが、オーストラリアでの近況を伝えた。昨年の結婚以降、その魅力は増すばかりだ。【写真】ヒョミン、"限界突破"のスイムウェア姿ヒョミンは1月7日、自身のインスタグラムを更新。「Soft reset」と添え、シドニーのホテルのプールで過ごす様子を収めた写真を複数投稿した。写真のヒョミンは、ブラウンのバンダナ柄のスイムウェアでシックな雰囲気を演出。プールサイドでくつろぐなど、優雅なひ