友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はインターン先での大失態について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公はある会社のインターン生です。ある日社員に郵便物の仕分けを頼まれるのですが、誤ってシュレッダーにかけてしまいます。そんなことにも気づかず元気な主人公。この後主人公はどうなるので