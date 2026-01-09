大阪の大学生が自身の垢抜けの過程を紹介する動画がInstagramで話題となっている。投稿したのは、テソン（@teson1027）さん。「もっと垢抜けたい」というタイトルで投稿された動画は76.1万回再生、2800件以上のいいねを記録し、「凄くいいと思います！！」「自分を愛するって簡単じゃないから本当にすごい事です」「努力してる証拠ですね！素晴らしいです」などのコメントが寄せられた。性格がオープンに変わったというテソンさ