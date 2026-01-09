ドジャースはアレックス・コール外野手（31）、ブロック・スチュワート投手（34）とそれぞれ年俸160万ドル（約2.5億円）、年俸130万ドル（約2億円）で合意、年俸調停を回避した。ロサンゼルスタイムズ紙からカリフォルニアポスト紙に移籍したジャック・ハリス記者が報じている。コールは昨季はナショナルズとドジャースで110試合に出場、打率.267、出塁率.361、長打率.385だった。スチュワートは昨季はツインズとドジャースで4