国連のグテーレス事務総長は8日、アメリカのトランプ大統領が複数の国連機関からの脱退を指示したことに遺憾の意を表明しました。8日の声明で国連のグテーレス事務総長は、アメリカが複数の国連機関からの脱退を決定したことについて「遺憾に思う」としています。また、声明の中で事務総長報道官は国連の通常予算と平和維持活動予算の分担金の支払いは、「アメリカを含む全ての加盟国の法的義務だ」と強調し、アメリカの資金拠出を