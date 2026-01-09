All About ニュース編集部は10月9〜10日、全国の20〜60代の男女250人を対象に「グルメも楽しめる温泉地」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「グルメも楽しめると思う四国地方の温泉地」ランキングを紹介します。【3位までのランキング結果を見る】2位：こんぴら温泉（香川県）／92票こんぴら温泉が2位に選ばれました。香川県琴平町にあるこんぴら温泉は、「こんぴらさん」の名で全国に親しまれ