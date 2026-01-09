水道光熱費が気になる冬場。みなさんは、手洗いと食洗機では、どちらが水道光熱費を節約できると思いますか。パナソニック株式会社（東京都港区）が実施した調査によると、約4割が「食洗機より手洗いの方が節約できる」と考えていることがわかりました。【調査結果を見る】手洗いと食洗機、どちらが水道光熱費を節約できる？調査は、共働き世帯または専業主婦／主夫世帯で日常的に家事をしている全国の20〜80代の男女400人を対象と