タクシーや宅配便が空からやってくる、そんな未来の暮らしはいつ頃実現するだろうか。新しい年がスタートし、上海市は全国に先駆けてこうした未来図への早送りボタンを押した。同市は4日、「低空経済」（低空域飛行活動による経済形態）に関する計画を発表。2028年までに上海低空経済コア産業の規模を800億元（約1兆8000億円）前後に拡大し、低空域を飛行する新型航空機の整った産業チェーンシステムを構築し、「低空経済」国家先