26年は「宅急便」開始50年 ネットワーク上で付加価値を ─小室さんからは労働力人口の興味深い分析が示されましたが、ヤマトホールディングス社長の長尾裕さんには物流・宅配市場の26年を伺います。 長尾物流の中の宅配市場を見ると、25年の取扱個数は50億個を超え、ほぼ前年並みです。宅配の中でトラックが運んでいる比率は98％です。 一方で、国内貨物の輸送量は60年ぶりに40億トン割れで、4年連