【中国】 消費者物価指数（CPI）（12月）10:30 予想0.8%前回0.7%（前年比) 生産者物価指数（PPI）（12月）10:30 予想-2.1%前回-2.2%（前年比) 【日本】 景気動向指数（速報値）（11月）14:00 予想110.5前回109.8（景気先行指数) 予想115.1前回115.9（景気一致指数) 【ユーロ圏】 ドイツ鉱工業生産指数（11月）16:00 予想-0.5%前回1.8%（前月比) 予想-0.8%前回0.8%