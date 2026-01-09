21:45レーンECBチーフエコノミスト、デンマーク経済学会主催会議出席 10日0:00カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし） 3:35バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり） ※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性 ※予定は変更することがあります