朝のドル円は１５６円８０銭台、海外市場で一部１５７円台＝東京為替 ドル円は１５６円８０銭台での推移。海外市場で一時１５７円台での推移となるなど、ドル高がやや優勢。もっとも今晩の米雇用統計を前に動きは抑えらえている。 USDJPY 156.86