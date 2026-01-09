1月9日（金）の『ザワつく！金曜日』では、『羽鳥慎一モーニングショー』でおなじみの羽鳥慎一と玉川徹が、2025年の『ザワつく！大晦日』に続いて登場。長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”とともに「心を一つに！みんな揃っておいしいカルボナーラ選手権」に挑む。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回の企画は、日本全国から絶品のカルボナーラを3つ厳選、みんなで心を一つにして一品を選択し、すべて