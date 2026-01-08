ファーストリテイリングが2026年8月期第1四半期の決算説明会を開催し、登壇した岡粼健グループ上席執行役員CFOが新たに「ジーユー（GU）」のクリエイティブ・ディレクターに就任したフランチェスコ・リッソ（Francesco Risso）について言及した。【画像をもっと見る】リッソはイタリア出身。フィレンツェ、ニューヨーク、ロンドンでファッションを学んだのち、「プラダ（PRADA）」で10年間にわたりデザインの経験を積み