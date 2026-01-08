「リモワ（RIMOWA）」が、新色のシーズナルカラー「パウダーブルー」を使用したレザー製スーツケース「Distinct」と、アルミニウムとレザーを組み合わせた「Original Twist」、クロスボディバッグ「Personal」の3型を発売した。リモワの取扱店舗および公式オンラインストアで販売している。【画像をもっと見る】新色「パウダーブルー」は、早朝の空や冬の景色から着想を得て「再生と安らぎ」を表現。「Distinct Cabin パウダー