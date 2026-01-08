「プーマ（PUMA）」が、ランニングカテゴリー「DEVIATE NITRO」シリーズの新作「DEVIATE NITRO ELITE 4」と「DEVIATE NITRO 4」を発売する。DEVIATE NITRO 4は1月23日に、DEVIATE NITRO ELITE 4は2月12日にプーマストア 原宿キャットストリートと大阪、公式オンラインストア、アプリ、一部取扱店舗で販売を開始する。【画像をもっと見る】DEVIATE NITRO ELITE 4は、軽量性と反応性を重視したレースの走りを支えるレース用モデ