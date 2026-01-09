「BCNランキング」2025年12月29日〜2026年1月4日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 9a 128GB(au)（Google）2位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）3位Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）4位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）5位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）6位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）7位A5 5G(au)（OPPO）8位arrow