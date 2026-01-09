9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比420円高の5万1610円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 52993.12円ボリンジャーバンド3σ 52196.08円ボリンジャーバンド2σ 51864.00円5日移動平均 51610.00円9日夜間取引終値 51465.00円一目均衡表・転換線 51399.04円ボリンジャーバンド1σ 51117.26円8日日経平均株価現物終値 5068