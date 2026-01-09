9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比38.0ポイント高の3519.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3576.31ポイントボリンジャーバンド3σ 3523.69ポイントボリンジャーバンド2σ 3519.50ポイント9日夜間取引終値 3508.30ポイント5日移動平均 3484.34ポイント8日TOPIX現物終値 3476.75ポイント一目均衡表・転換線 3471.06ポイン