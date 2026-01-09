9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の699ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 718.50ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 716.90ポイント200日移動平均 715.10ポイントボリンジャーバンド3σ 704.84ポイント75日移動平均 702.11ポイント8日東証グロース市場250指数現物終値 700.00ポイ