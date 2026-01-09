気象情報会社「ウェザーニューズ」は８日、今春の桜（ソメイヨシノ）の開花予想を発表した。全国で最も早いのは、東京都心の３月２１日という。同社によると、今年の開花は、九州から東海にかけては平年並み、北陸と関東甲信は平年よりやや早くなる見込みという。北日本はつぼみの時期の気温が平年より高くなる見通しから、やや早いか非常に早くなる予想で、北海道では１週間以上早く開花する所もあるという。主な都市の開花予