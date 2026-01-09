元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でモデルとしても活動する希空（のあ）が、プロ級の手作りケーキを公開した。お菓子作り専用のインスタグラムで「生チョコシフォンケーキチョコまみれ」とつづり、チョコをたっぷりと使用したデコレーションケーキをアップ。「＃生チョコケーキ＃チョコケーキ＃ケーキ作り＃チョコ＃お菓子作り」とハッシュタグを付けた。希空はお菓子やパン作りが好