俳優の柳葉敏郎が8日、自身のインスタグラムを更新。人気俳優父子との笑顔の3ショットをアップした。 【写真】３人の関係性が伝わってくる絆を感じさせる３ショット 柳葉は「久しぶりに会えて楽しかった～」と投稿。2人に挟まれた指ハートのポーズに楽しい時間を過ごしたことをうかがわせた。俳優・中野英雄も同じショットを自身のインスタグラムにアップし「柳葉兄貴誕生日食事会に太賀と行って来まし