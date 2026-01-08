Stellantisジャパン株式会社は、アルファ ロメオのコンパクトSUV「JUNIOR」をベースとした限定車「JUNIOR Ibrida INTENSA」を、2026年1月7日より全国の正規ディーラーで発売した。 同モデルは、INTENSAシリーズの最後を飾るモデルとして登場し、ゴールドアクセントを施した専用エクステリアや、アルカンターラ素材とタンカラーで統一した上質なインテリアを採用しているのが特徴だ。洗