国連によると、2026年の世界経済成長率は2．7％に鈍化する見通しだ。関税ショックや貿易鈍化への懸念の中でも世界経済は一定水準の回復力を維持しているが、成長の勢いは昨年よりわずかに鈍化するとの分析だ。韓国の経済成長率は1．8％と予測された。国連は8日（現地時間）に発表した報告書「世界経済状況・予測（World Economic Situation and Prospects）」の中で、2026年は世界経済が2．7％成長すると見通した。これは2025年の