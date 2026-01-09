カンボジア内務省は、カンボジアで史上最大規模の投資詐欺を行ってきたとされるプリンス・グループ（太子集団）の実質的トップ、陳志氏（39）を6日に逮捕し、7日に中国に引き渡したと発表した。陳志氏の犯罪行為は、昨年10月に米国司法当局が公表した起訴状で詳細に記されている。米検察は起訴状の中で、中国でロマンス詐欺を指す呼称として「豚の屠殺詐欺（pig butchering scams）」という表現を用いた。漢字では「殺豬盤」と表記