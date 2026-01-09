韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が米国と中国、中国と日本の葛藤の中で実用外交を強調している中、国民の半分以上が米中日のうち中国を最も遠く感じていることが分かった。最近、3泊4日の国賓訪中を終えた李大統領が、韓中関係を「切っても切れない近い隣人」と強調したが、実際の国民の認識はこれと距離があるということだ。ソウル大学国家未来戦略院と中央日報・京郷新聞の依頼で、韓国リサーチが満18歳以上の成人を対象に