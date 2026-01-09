9日未明、村山市で住宅1棟が全焼する火事がありました。この家に住む64歳の男性と連絡が取れなくなっています。また、山形市でも住宅2棟が焼ける火事があり、1人が病院に搬送されました。警察と消防によりますと９日午前3時半すぎ、村山市䑓山の武田好夫さん（64）の住宅が燃えていると近くに住む人から消防に通報がありました。消防などが放水し、午前5時前に鎮圧状態となりましたが、現在も鎮火には至っていません。この火