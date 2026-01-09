2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。インフルエンサー部門の第4位は、こちら！（初公開日 2025/10/19）。【衝撃画像】玄関からゴミが転げ落ち…「東大卒が住むゴミ屋敷」を隅々までたっぷり見る＊＊＊「東大卒のゴミ屋敷住人」としてメディア出演経験もある、みずきさん（29）。現在、専有面積が約8平米、家賃月3万8000円のワンルームアパートで一人暮らしをしている。玄関