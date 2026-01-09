俳優の大和田獏（75）が7日、自身のインスタグラムを更新。手作りの鍋料理と副菜を披露した。【写真】「身体が温まりそう」「美味しそう」大和田獏が披露した手作りの鍋料理＆副菜大和田は「#ばくめし 久しぶりのばくめし投稿です。鴨ネギ鍋 ネギは少しフライパンで焼いて！この後水菜に椎茸も入れて頂きました。もうひとつは作り置きのほうれん草の黒胡麻和え！先日草津で買った黒胡麻をたっぷり使って美味しく出来ました。鍋