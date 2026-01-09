2025年12月にサイバーエージェント社長を退任し、会長となった藤田晋氏。退任直前の11月には『勝負眼 「押し引き」を見極める思考と技術』を刊行し、累計発行部数が早くも10万部を突破するなど大きな話題を呼んでいる。【若い…！】いまから20年前の対談時に撮影された羽生善治九段と藤田晋会長のツーショットそんな藤田氏が社長時代に対談した相手が、通算タイトル99期の羽生善治九段だ。2人の議論は、AIとの付き合い方から