アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣8日が8日放送の『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』（後7：00〜9：54）に出演。体当たりすぎるビジュアルが話題を集めている。【写真】こんなになっていいの…衝撃的な姿を公開した櫻井優衣同番組は“ドリフを愛してやまない芸能人たち”が大集結し、ザ・ドリフターズのメンバーとともにおなじみコントに挑戦していく爆笑バラエティー番組。2021年9月の第1