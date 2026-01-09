北海道エアシステム（HAC）は、重大インシデント認定を受けた機材の点検・整備作業に伴う欠航便を追加する。12月11日の札幌/丘珠発秋田行きJL2823便で発生したエンジン不具合の機体（ATR42-600型機、機体記号：JA14HC）の整備作業を進めている。新たに、1月10日から14日にかけて運航する22便の追加欠航を決めた。さらに46便が最大1時間遅延する。これにより、トラブルの影響による欠航便数は158便となった。機体の運航再開日は、確