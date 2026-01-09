年々増え続ける露天風呂付き客室。2024年から2025年の間で新しく誕生した宿や、リニューアルして快適さが増した宿を集めました。今回は、静岡・稲取温泉と千葉・館山洲の崎温泉で、海を眺めながら露天風呂を満喫できる客室をご紹介します。2025年7月客室リニューアル【稲取温泉】絶景と食の「本物」を追求し、常に新鮮な魅力で提供『食べるお宿 浜の湯（はまのゆ）』改装を重ねて魅力を増していく眺望絶佳の湯宿に新たに2室の客室