政策を見直す主要国中国のBYDがテスラを抜き、EV販売で世界トップに躍り出た。中国全体でも自動車輸出台数で初めてわが国を上回り、世界一の座を手にしている。しかし、その躍進の背景には、不動産バブル崩壊に伴う深刻な内需の冷え込みにもかかわらず、自動車の過剰生産を続ける歪な構造が存在する。生き残りをかけて海外への輸出攻勢を強める安価な中国製EVは、欧州や米国の主要メーカーの業績を直撃し、世界の市場を揺るがし始