トイレをきれいにしておくと金運が上がるは本当か。お片付け習慣化コンサルタントの西崎彩智さんは「トイレを見れば、その家がお金の貯まる家か貯まらない家かわかる。トイレを片づけて掃除を習慣化することで、心の余裕がうまれ、仕事にも好影響が出る」という――。写真＝iStock.com／Rocco-Herrmann※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Rocco-Herrmann■トイレが汚い人には「先延ばしグセ」があるトイレを一目見れば、そ