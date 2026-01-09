「キング・オブ・奇祭」全国に400ほどある有人島の祭りを撮影してきた黒岩正和氏がそう呼ぶ、摩訶不思議な祭りがある。長崎県の西部に位置する五島列島のうち、かつて鯨漁で栄えた福江島で行われる「へトマト」がそれだ。離島・人口750人の集落で18歳でバックパッカーとして海外を旅した後、島の祭りの魅力に取りつかれて二十余年。『百島百祭』の著書もある黒岩氏が、人口750人余りの下崎山地区で開催される奇妙な祭りの様子を語