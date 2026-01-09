アデライド・ド・クレルモントネールの『Jevoulaisvivre（私は生きたかった）』=2025年12月、関口聡撮影 妖艶（ようえん）な悪女というのは、古くから物語に欠かせない存在だ。冒険活劇小説の古典、アレクサンドル・デュマの『三銃士』（1844年）に登場するミレディは、その最たるもの。彼女はリシュリュー卿の女スパイとして活躍し、男たちを手玉に取って、時に人を殺（あや）めることも辞さなかった。最後は主人