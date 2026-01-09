「ばけばけ」小泉八雲はギリシャ生まれ先日、ギリシャから日本に帰ってきた朝に、朝ドラ「ばけばけ（第40話）」を見たら、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルとするヘブンが、自らの生い立ちに関するクイズ大会を開催していた。そして、自分が「ギリシャ」生まれであることを明かし、ネット上でも話題になっていた。「え、小泉八雲が、ギリシャ生まれ？」と思った人も多いだろう。ドラマでも吉沢亮が演じる錦織は、ヘブンは