顧客のホンネデータを収集・分析・活用するプラットフォーム「coorum（コーラム）」を運営する株式会社Asobicaは昨年末、企業やブランドに対する「推し消費」に関する調査結果を発表した。物価高騰が続く中、「推し企業」を持つ消費者の約5割が値上げしても購入を継続すると回答するなど、企業に対する推し活のパワーが明らかになった。編集部は同調査の中でも「推し企業」愛着ランキングに着目。Z世代（15〜29歳）に特有の「推し