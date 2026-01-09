２０１７年１０月から米国に活動拠点を移したお笑いコンビ「ピース」の綾部祐二が人気芸人との３ショットをアップした。９日までに自身のインスタグラムで「出川さんと中岡さんｉｎＬｏｓＡｎｇｅｌｅｓ！ずっと二人でプリティウーマン歌ってた！Ｗｅｈａｄａｌｏｔｏｆｆｕｎ！」とつづって、黒のコーデでキャップを被った綾部がお笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一、お笑いタレントの出川哲朗と写る３ショットをアップした。