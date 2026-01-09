冬本番。電気代やガス代の高騰とも相まって、「もう少し室内の暖房効率を上げられたらなぁ……」と思っている人は少なくないはず。そんな人におすすめなのが、簡易リフォーム。最初に少し手間や費用はかかるものの、その後は電気代やガス代を継続的に減らせます。加えて、夏の暑さへの対策にもなるので一石二鳥！今回は、そんな冬の寒さも夏の暑さにも長期的に効果を発揮する断熱リフォームについてご紹介します。2026年は工夫とメ