初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。今回は、海外旅行中にタクシーに乗ったときに役立つ英語表現を解説します。現地の空港に到着後、ホテルまでタクシーを利用する人も多いと思いますが、運転手に目的地をうまく伝えられるか、無事に到着することができるか