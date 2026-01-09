モデルで女優の「めるる」こと生見愛瑠が２日付で自身のＳＮＳを更新。おちゃめな姿を披露した。「明けましておめでとう御座います」と書き出し、「書き初めしたら顔の中央に墨汁ついた年始まりになりましたっ」と投稿。午（うま）年にちなみ馬のカチューシャを着用し、両目の間に墨汁を付け、首をかしげる様子を複数枚公開した。この投稿にファンからは「さすが過ぎて笑う笑」「お茶目でかわいい」「墨汁がついてても美しい