トヨタ「新ヤリス」欧州で発表！トヨタの欧州法人は2026年1月7日、コンパクトハッチバック「ヤリス」の2026年モデルを発表しました。ヤリスは1999年の登場以来、その独特なデザインと走りの楽しさ、そして確かな信頼性で多くのファンに支持されてきました。【画像】超カッコいい！ これが新たな「ヤリス」です！（19枚）欧州市場ではトヨタの屋台骨を支える最量販車であり、2024年にはヤリスシリーズがハイブリッド車で人気