およそ430年前から続くとされる十日恵比須神社の正月大祭は、毎年1月8日から11日までの4日間行われ、商売繁盛や家内安全などを祈願する人たちで100万人の人出が見込まれています。■中村安里アナウンサー「午前9時を過ぎたところです。福引を求めて長い行列ができています。最後尾が見えません。」8日午前10時から始まる福引のために、こちらの家族連れは午前8時すぎから並びました。■家族連れ「ちょっとでも、ことしのご利