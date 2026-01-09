福岡県須恵町の建設機械の修理会社社長、森山浩治容疑者（50）が窃盗の疑いで逮捕されました。先月20日未明、佐賀県神埼市の工事現場から重機の通り道などに敷く鉄板12枚を盗んだ疑いです。盗まれた鉄板は縦3メートル、横1.5メートル、厚さ2センチ、1枚あたりの重さは800キロで、12枚の合計は172万円以上に相当するということです。盗んだ方法は捜査中です。森山容疑者は警察の調べに対し「依頼されて鉄板を運んだだけ