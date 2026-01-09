アストロズが８日（日本時間９日）、エース右腕Ｈ・ブラウン（２７）と年俸５７１万ドル（約９億円）の１年契約に合意し、年俸調停を回避したことが明らかになった。複数の米メディアが報じた。ブラウンはメジャーデビュー４年目の昨季、キャリア最多の１２勝（９敗）を挙げ、防御率２・４３はリーグ２位、２０６奪三振は同３位と大ブレイク。サイ・ヤング賞投票で３位に入った。アストロズはポスティングで今井達也投手を獲