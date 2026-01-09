お正月を過ぎて、おうちに残ったお餅、どうしていますか？焼いて食べるだけじゃもったいない！実はお餅は、ちょっとした工夫で驚くほど美味しい一品に大変身するんです。今回は、数あるお餅レシピの中から人気レシピランキングTOP3をご紹介します。どれも簡単なのに食欲をそそる絶品ぞろいですよ。■【人気レシピNo.1】明太子×チーズの黄金コンビ!おにぎり風「明太チーズ餅」堂々の第1位は、明太子とチーズ、のりの相性抜群な「明