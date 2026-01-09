歌舞伎俳優の大谷廣松さん（32）が8日、初となる舞踊公演『廣松の会〜雪月花』の取材会を開催し、意気込みを語りました。自主公演『廣松の会〜雪月花』（2月6日）は「雪月花」と題し、演目『まかしょ』『島の千歳』『豊後道成寺』の趣の異なる舞踊三題が上演されます。廣松さんは、昭和を代表する名女方で祖父の四世中村雀右衛門さんの当り役でもあった清姫に挑みます。初めて開催する舞踊の自主公演について廣松さんは「今32歳な